Вольфф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом» до 2020 года

Новые соглашения с ними рассчитаны до 2020 года. Вольфф и Лауда вместе руководят командой с 2013 года, когда из нее ушел Росс Браун.

— Последние несколько лет были одними из самых приятных для меня в «Формуле-1», — отметил Лауда. — Мы сформировали идеальное партнерство в «Мерседесе», у нас отличная команда, что доказывают результаты. Благодарен «Мерседесу» за доверие.