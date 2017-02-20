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https://sport.mail.ru/news/formula1/28841856/
20 февраля 2017, 21:08 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Вольфф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом» до 2020 года

«Мерседес» объявил о продлении контрактов с руководителями команды Тото Вольффом и Ники Лаудой.

Новые соглашения с ними рассчитаны до 2020 года. Вольфф и Лауда вместе руководят командой с 2013 года, когда из нее ушел Росс Браун.

— Последние несколько лет были одними из самых приятных для меня в «Формуле-1», — отметил Лауда. — Мы сформировали идеальное партнерство в «Мерседесе», у нас отличная команда, что доказывают результаты. Благодарен «Мерседесу» за доверие.
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