В «Ред Булле» считают, что новые машины позволят лучше обгонять на трассе

Это связывают с новой архитектурой машин, которые станут шире.

— Когда видят более широкие машины, сразу думают, что это усложнит обгоны, — цитирует Motorsport Ваша. — Однако не забывайте про аэродинамику. Прижимная сила станет выше, поэтому на прямых можно будет приближаться к сопернику вплотную и эффективнее использовать эффект «слипстрима» для обгона. Это даст даже больше возможностей, чем раньше.