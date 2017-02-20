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20 февраля 2017, 17:46 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Боссы команды «Ф-1» «Мерседес» Вольфф и Лауда продлили контракты до конца 2020 года

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Исполнительный директор команды «Формулы-1» «Мерседес» Тото Вольфф и неисполнительный директор немецкой «конюшни» Ники Лауда продлили свои контракты до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте «серебряных стрел».

Срок истечения контрактов Вольффа и Лауды с «Мерседес» совпадает со сроком истечения соглашения между «Мерседес» и Formula One Management.

«Это отличные новости. В 2013 году мы реструктурировали систему управления командой с целью улучшить наши выступления. С тех пор результаты превысили все наши ожидания. Ключевым фактором успеха стала комбинация предпринимательских навыков Тото и опыта Ники», — сказал председатель и генеральный директор концерна Daimler AG Дитер Цетше.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» в качестве пилота Лауда сотрудничает с «Мерседесом» с 2012 года, Вольфф — с 2013 года. «Мерседес» является обладателем Кубка конструкторов трех последних лет, а пилоты немецкой «конюшни» Льюис Хэмилтон и Нико Росберг за этот период выиграли три чемпионских титула на двоих (Хэмилтон — 2014 и 2015 годах, Росберг — в 2016 году).
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