«Я думаю, что RB13 является одним из самых красивых автомобилей, сконструированных нами, потому что пропорции машины благодаря новому техническому регламенту выглядят правильными. Машина выглядит хорошо, выглядит быстрой. Есть старая поговорка: “Если что-то выглядит правильно, то с этим всё будет в порядке”. А этот болид, я уверен, выглядит правильно», — цитирует Хорнера пресс-служба команды.