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20 февраля 2017, 15:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: RB13 — один из самых красивых болидов «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что новый болид RB13 является одной из самых красивых машин, когда-либо построенных командой.

«Я думаю, что RB13 является одним из самых красивых автомобилей, сконструированных нами, потому что пропорции машины благодаря новому техническому регламенту выглядят правильными. Машина выглядит хорошо, выглядит быстрой. Есть старая поговорка: “Если что-то выглядит правильно, то с этим всё будет в порядке”. А этот болид, я уверен, выглядит правильно», — цитирует Хорнера пресс-служба команды.
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