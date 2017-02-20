Хорнер: RB13 — один из самых красивых болидов «Ред Булл»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что новый болид RB13 является одной из самых красивых машин,
когда-либо построенных командой.
«Я думаю, что RB13 является одним из самых красивых автомобилей, сконструированных нами, потому что пропорции машины благодаря новому техническому регламенту выглядят правильными. Машина выглядит хорошо, выглядит быстрой. Есть старая поговорка: “Если
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