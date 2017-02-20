Компания с российскими корнями стала спонсором «Форс Индия»

Отметим, что FXTM — компания с российскими корнями. Её основал уроженец Казани Андрей Дашин, а исполнительным директором сейчас является Ольга Рябыкина.



«Я рад приветствовать FXTM в качестве нашего очередного партнёра всего за несколько дней до презентации нашей новой машины VJM10. Они видят огромную ценность в работе с “Форс Индия” и признают глобальное распространение, которое мы обеспечим для их программного обеспечения, ведущего в их сфере», — отметил совладелец и руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья.