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https://sport.mail.ru/news/formula1/28836572/
20 февраля 2017, 14:50 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Компания с российскими корнями стала спонсором «Форс Индия»

Команда Формулы-1 «Форс Индия» объявила о заключении спонсорского соглашения с компанией FXTM (ForexTime) — брокером на рынке «Форекс». Логотипы FXTM появятся на задней части боковых понтонов нового автомобиля VJM10, а также на экипировке гонщиков и сотрудников команды.

Отметим, что FXTM — компания с российскими корнями. Её основал уроженец Казани Андрей Дашин, а исполнительным директором сейчас является Ольга Рябыкина.

«Я рад приветствовать FXTM в качестве нашего очередного партнёра всего за несколько дней до презентации нашей новой машины VJM10. Они видят огромную ценность в работе с “Форс Индия” и признают глобальное распространение, которое мы обеспечим для их программного обеспечения, ведущего в их сфере», — отметил совладелец и руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья.
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