Хэмилтон оправдался за решение не делиться данными телеметрии с Боттасом

«Я хотел бы уточнить. Моё высказывание не было направлено против команды. Моя точка зрения относительно совместного использования данных телеметрии — это исключительно моё видение этого спорта.



Я так считал с момента моего дебюта в Формуле-1 и 10 лет спустя продолжаю думать так же. Нет никаких проблем с командой и никаких проблем с Боттасом», — написал Хэмилтон в своём «твиттере».