Хэмилтон оправдался за решение не делиться данными телеметрии с Боттасом
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою просьбу команде не предоставлять Валттери Боттасу данные своей телеметрии.
«Я хотел бы уточнить. Моё высказывание не было направлено против команды. Моя точка зрения относительно совместного использования данных телеметрии — это исключительно моё видение этого спорта.
Я так считал с момента моего дебюта в Формуле-1 и 10 лет спустя продолжаю думать так же. Нет никаких проблем с командой и никаких проблем с Боттасом», — написал Хэмилтон в своём «твиттере».
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