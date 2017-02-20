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20 февраля 2017, 14:03 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кальтенборн поставила «Зауберу» задачу закрепиться в середине пелотона

Глава «Заубера» Мониша Кальтенборн рассказала о целях швейцарской команды в сезоне-2017 Формулы-1. 20 февраля «Заубер» показал первые изображения своей новой машины C36.

«Вместе с Longbow Finance S. A. у нас есть отличные возможности вновь стать конкурентоспособными и вернуться к прежним успехам в Формуле-1. Мы хотим позиционировать себя благодаря новому подходу, и мы уже предприняли первые шаги, чтобы создать хорошую базу на будущее.

Определённо мы должны прибавить. С Sauber C36-Ferrari у нас солидная база, а также мы располагаем ресурсами для дальнейшего развития машины по ходу сезона. Это будет важно, чтобы закрепиться в середине пелотона», — приводит слова Кальтенборн пресс-служба команды.
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