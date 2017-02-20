Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28835290/
20 февраля 2017, 13:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер» показал изображение нового болида C36

Швейцарская команда Формулы-1 «Заубер» показала первое изображение нового автомобиля 2017 года Sauber C36. Машина построена в соответствии с новым техническим регламентом Формулы-1, разработанным к сезону-2017.

К 2017 году «Заубер» изменил ливрею автомобиля, убрав из неё жёлтые цвета и добавив немного золотого. Появление золотого цвета связано с тем фактом, что в нынешнем сезоне «Заубер» празднует 25-летие своего дебюта в Формуле-1.

Гонщиками команды в сезоне-2017 будут Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн. При этом «Заубер» будет использовать прошлогодние моторы «Феррари».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России