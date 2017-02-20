«Заубер» показал изображение нового болида C36

К 2017 году «Заубер» изменил ливрею автомобиля, убрав из неё жёлтые цвета и добавив немного золотого. Появление золотого цвета связано с тем фактом, что в нынешнем сезоне «Заубер» празднует 25-летие своего дебюта в Формуле-1.



Гонщиками команды в сезоне-2017 будут Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн. При этом «Заубер» будет использовать прошлогодние моторы «Феррари».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Booom! So sieht der Sauber C36-Ferrari aus – das Jubiläums-Auto zur neuen Ära! <a href="https://twitter.com/hashtag/25YearsInF1?src=hash">#25YearsInF1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/C36?src=hash">#C36</a> >> <a href="https://t.co/pBeAKadwUG">https://t.co/pBeAKadwUG</a> <a href="https://t.co/Xn6fatsLUb">pic.twitter.com/Xn6fatsLUb</a></p>— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) <a href="https://twitter.com/SauberF1Team/status/833609880992874500">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>