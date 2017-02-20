«Заубер» показал изображение нового болида C36
Швейцарская команда Формулы-1 «Заубер» показала первое изображение нового автомобиля 2017 года Sauber C36. Машина построена в соответствии с новым техническим регламентом Формулы-1, разработанным к сезону-2017.
К 2017 году «Заубер» изменил ливрею автомобиля, убрав из неё жёлтые цвета и добавив немного золотого. Появление золотого цвета связано с тем фактом, что в нынешнем сезоне «Заубер» празднует 25-летие своего дебюта в Формуле-1.
Гонщиками команды в сезоне-2017 будут Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн. При этом «Заубер» будет использовать прошлогодние моторы «Феррари».
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