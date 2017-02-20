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20 февраля 2017, 13:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Уильямс» оставил Пола ди Ресту резервным пилотом на 2017 год

Команда «Уильямс» в официальном пресс-релизе объявила о том, что Пол ди Реста сохранит за собой место резервного пилота на сезон-2017.

Ди Реста пришёл в Формулу-1 в 2009 году в качестве тестового пилота «Форс Индия». В 2010 году он одержал победу в немецком кузовном чемпионате DTM, а в 2011-м дебютировал в Формуле-1 в качестве боевого гонщика команды «Форс Индия», с которой провёл в «Королевских автогонках» три сезона, заработав в общей сложности 121 очко. Резервным пилотом «Уильямса» Пол стал в 2016 году.
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