Вольф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом» до 2020 года
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и неисполнительный председатель совета директоров Ники Лауда подписали новые контракты с немецким производителем, по которым останутся в команде до 2020 года, сообщает BBC.
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Отметим, что до конца 2020 года рассчитано и текущее коммерческое соглашение «Мерседеса» с Формулой-1. Переговоры о новом коммерческом соглашении с новым владельцем Ф-1 (Liberty Media) «Мерседес» начнёт вместе с другими командами в этом году.
Вольф сохранит за собой 30% акций команды, а Лауда — свои 10%.
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