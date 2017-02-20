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20 февраля 2017, 12:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом» до 2020 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и неисполнительный председатель совета директоров Ники Лауда подписали новые контракты с немецким производителем, по которым останутся в команде до 2020 года, сообщает BBC.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> и <span class=error>неисполнительный</span> председатель совета директоров Ники <span class=error>Лауда</span> подписали новые контракты с немецким производителем по которым останутся в команде до 2020 года сообщает BBC. Увеличить
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Отметим, что до конца 2020 года рассчитано и текущее коммерческое соглашение «Мерседеса» с Формулой-1. Переговоры о новом коммерческом соглашении с новым владельцем Ф-1 (Liberty Media) «Мерседес» начнёт вместе с другими командами в этом году.

Вольф сохранит за собой 30% акций команды, а Лауда — свои 10%.
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