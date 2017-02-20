Объявление войны. Хэмилтон отказался меняться данными с Боттасом

В обширном интервью одному из пилотов «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не считает справедливым делиться с напарником данными телеметрии и не намерен делать это в предстоящем сезоне. «Я попросил команду — не хочу, чтобы мой напарник их видел, — сказал трёхкратный чемпион мира. — Эти данные легко скопировать, а это значит, что другому пилоту легко скопировать тебя. Я не считаю честным, когда ты можешь просто скопировать лучшие настройки на компьютере».



Так недвусмысленно Льюис поприветствовал своего нового напарника Валттери Боттаса. Разбираемся, к кому ещё обращены эти слова и почему Хэмилтон снова пошёл вразрез с традициями Формулы-1.

Чужой среди своих

«Работая на трассе, ты ищешь точки торможения, неровности, места, в которых больше накатанной резины. Все те нюансы, которые позволяют быстрее проходить повороты, — объясняет Хэмилтон. — И кто-то может быть лучше или хуже тебя, но с помощью телеметрии он может просто скопировать тебя: “О, тут он тормозит на пять метров позже, нужно и мне так попробовать”. Мне это очень не нравится, это позволяет им держаться ближе».



Формула-1 считается командным видом спорта. По крайней мере, в сознании руководителей команд и представителей спонсоров. Ведь благодаря этим людям, а также десяткам инженеров и сотням механиков у гонщиков вообще есть машины. И вся информация, которая с этими машинами связана, — собственность команды. А команда заинтересована в том, чтобы оба её автомобиля обладали максимальными шансами на успех.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQi3tKrhj5F/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-15T19:59:30+00:00">Feb 15, 2017 at 11:59am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Именно поэтому в большинстве команд инженеры гонщиков — даже не сами пилоты — делятся друг с другом полученными данными. Хотя, конечно, бывают и особые случаи, когда в команде есть строгое разделение на первого и второго пилотов. Либо же когда два гонщика на дух друг друга не переносят.



Обмен данными также необходим для дальнейшего развития автомобиля. Часто команда привозит на Гран-при два комплекта деталей — действующий и новый, экспериментальный. В свободных заездах гонщики используют разные комплекты, а инженеры получают данные, которые позволяют оценить эффективность новинок.



Своим заявлением Хэмилтон не только в очередной раз поставил собственные интересы выше командных, но и высказался против сложившихся традиций Формулы-1 как командного спорта. В данном случае британец в принципе не рассуждает такими категориями. Льюис объявляет своему напарнику войну.

Послание во Вселенную

Слова Хэмилтона в первую очередь были адресованы Валттери Боттасу и руководителям «Мерседеса». При этом гонщик знал: это очень громкие слова и их услышат даже в совете директоров Liberty Media, новых владельцев Формулы-1. Американский медиаконцерн намерен реформировать «Королевские гонки», сделать их более зрелищными и привлекательными для болельщиков.



А что может быть более привлекательным, чем ожесточённое сражение двух напарников? Сенна и Прост, Алонсо и Хэмилтон, местами Феттель и Уэббер — это уже классика Формулы-1. Невозможно предсказать, прислушаются ли Liberty к Хэмилтону и захочет ли Росс Браун, в прошлом — один из главных апологетов командной тактики, придумывать дополнительные правила на счёт обмена телеметрией. Тем не менее рациональное зерно в словах Льюиса есть.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.349609375% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQqg7plDAEm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? @lewishamilton @mercedesbenz @mercedesamg #LewisHamilton #44 #Mercedes #MercedesBenz #Petronas #Daimler #Testing #F1 #Formula1 #FormulaOne #Racing #Motorsport</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Mercedes-AMG F1 (@mercedesamgf1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-18T19:14:25+00:00">Feb 18, 2017 at 11:14am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Если инженеры пилотов перестанут меняться данными, это только укрепит роль пилота на трассе, в то время как уровень команды станет менее определяющим. В таком случае преимущество получат те гонщики, которые лучше подстраиваются под меняющиеся условия и лучше понимают машину, а одним из главных качеств гонщика снова станет опыт. Впрочем, нужно признать, что такое развитие событий крайне маловероятно. Команды сейчас изначально выстроены так, что для максимального результата необходима совместная работа гонщиков. Конечно, в отдельных командах могут самостоятельно принять решение не показывать кому-то из пилотов телеметрию, но эти случаи — исключение.

Атака перед тестами

Хэмилтон не просто так выбрал момент для подобного заявления — уже через неделю в Барселоне стартуют предсезонные тесты, на которых Валттери Боттас впервые сядет за руль «Мерседеса». Финну предстоит адаптироваться к новой команде инженеров и незнакомому болиду, и помощь напарника могла бы этот процесс ускорить. Однако ясно, что Хэмилтон помогать Боттасу не намерен.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQh_RHKBvcT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@valtteribottas, welcome to the @mercedesbenz family! WATCH Valtteri's visit to Stuttgart NOW >> Link in our bio @mercedesamg @daimler #ValtteriBottas #Mercedes #MercedesBenz #Daimler #F1 #Formula1 #FormulaOne</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Mercedes-AMG F1 (@mercedesamgf1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-15T11:46:20+00:00">Feb 15, 2017 at 3:46am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Валттери, впрочем, держится уверенно и отдаёт себе отчёт в том, что рассчитывать придётся только на себя. «Я много времени провожу на базе, очень много тренируюсь — это единственный способ добиться успеха, — говорит он. — Я набрал больше всех очков среди тех пилотов, кто ещё не выигрывал. Интересный рекорд, но, надеюсь, в этом году я от него избавлюсь».

Эксперты ожидают, что в этом сезоне болид «Мерседеса» вновь окажется самым сильным в пелотоне, и тогда однозначным фаворитом чемпионата будет Хэмилтон. Но что если в Брэкли допустили ошибку и новая машина окажется не так хороша? Если «Ред Булл» за счёт послаблений в аэродинамике вырвется вперёд и Льюису для борьбы с ними понадобится телеметрия Боттаса? Тут, впрочем, всё будет зависеть от решения Тото Вольфа и Ники Лауды. Ну, а пока остаётся лишь запастись терпением (с попкорном) и дождаться первых тестов.