Вольф: Мы никогда не рассматривали вариант приглашения Алонсо

«С позиции фанатов я понимаю, что многие хотели бы видеть Фернандо в “Мерседесе”, что возродило бы соперничество 2007 года. Но с точки зрения команды это не лучшее решение. 2007 год останется в истории. Тот сезон был болезненный для “Мерседеса”, поскольку команда выступала в качестве партнёра “Макларена”. Конечно, Хэмилтон и Алонсо стали более зрелыми с того периода. Они бы стали невероятной парой гонщиков. Слишком невероятной для нас», — приводит слова Вольфа F1Today со ссылкой на BBC Radio 5.