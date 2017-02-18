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18 февраля 2017, 0:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Пирелли» сделали резервные шины для первых гонок сезона Формулы-1

Технический директор «Пирелли» Марио Изола рассказал, что производитель шин принял решение сделать резервные комплекты резины, если командам не подойдут основные.

«Мы начнём сезон с новыми составами. Шины будут намного меньше изнашиваться. Мы сделали резину, отталкиваясь от собственных предположений о возможностях новых машин, базируясь на данных симуляторов. Если выйдет так, что машины не столь быстры, как мы ожидаем, резина получит меньше энергии. Тогда придётся вернуться к шинам с более классическим составом. Мы приготовили несколько резервных составов, которые омологированы и могут быть использованы на замену основным», — приводит слова Изолы Motorsport.
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