Росберг: Нам с Хэмилтоном потребуется время, чтобы наладить отношения

«Я думаю, что для возобновления отношений потребуется не много времени. Гонки остались позади, поэтому у нас уже были некоторые моменты сближения. Кто знает, как оно получится. Я открыт для улучшения отношений с ним в будущем. В конце-концов, мы были лучшими друзьями 15 лет назад», — приводит слова Росберга ESPN.