Росберг: Нам с Хэмилтоном потребуется время, чтобы наладить отношения
Экс-пилот «Мерседеса» Нико Росберг, завершивший карьеру после победы в чемпионате Формулы-1 2016 года, заявил, что готов возобновить дружеские отношения с бывшим напарником Льюисом Хэмилтоном.
«Я думаю, что для возобновления отношений потребуется не много времени. Гонки остались позади, поэтому у нас уже были некоторые моменты сближения. Кто знает, как оно получится. Я открыт для улучшения отношений с ним в будущем. В
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