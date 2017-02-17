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17 февраля 2017, 20:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг: Нам с Хэмилтоном потребуется время, чтобы наладить отношения

Экс-пилот «Мерседеса» Нико Росберг, завершивший карьеру после победы в чемпионате Формулы-1 2016 года, заявил, что готов возобновить дружеские отношения с бывшим напарником Льюисом Хэмилтоном.

«Я думаю, что для возобновления отношений потребуется не много времени. Гонки остались позади, поэтому у нас уже были некоторые моменты сближения. Кто знает, как оно получится. Я открыт для улучшения отношений с ним в будущем. В конце-концов, мы были лучшими друзьями 15 лет назад», — приводит слова Росберга ESPN.
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