Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила
В пятницу «Уильямс» первым показал изображения новой машины, построенной по новому регламенту Формулы-1. Признаемся: ждали большего.
Готовясь к новому сезону Формулы-1 и к первым зимним тестам в Барселоне, стартующим 27 февраля, команды вольно или невольно затеяли игру «кто первым покажет новый автомобиль». Первую настоящую презентацию 21 февраля проведёт «Рено», на день раньше обещал представить изображение будущего автомобиля «Заубер», однако на практике первой ласточкой оказалась команда «Уильямс»: несколько рендеров и компьютерное видео с FW40 были опубликованы утром в пятницу. Так что уже 17 февраля мы смогли впервые увидеть, как изменённый технический регламент Формулы-1 повлияет на внешний вид машин.
Напомним, при очередном изменении правил ставились две основные задачи:
Революция отменяется?
Итак, какова первая мысль, когда мы смотрим на изображение FW40? У вашего автора это был вопрос: «А где изменения, где революция, где та крутость и агрессивность, о которой нам вещали во время презентации новых правил?»
Скажем честно: если
Честно говоря, после «хайпа» со стороны создателей правил-2017 и изучения фантазийных рендеров ожидалось, что изменения будут более радикальными, но в случае с «Уильямсом» по сути мы увидели развитие идей прошлогодней машины (а точнее, всей плеяды болидов из Гроува начиная с очень успешного автомобиля 2014 года).
Вдобавок ко всему никуда не делся и некрасивый выступ на носу, вызывающий у многих некрасивые анатомические ассоциации. Жаль, что при разработке нового регламента эту проблему так и не устранили.
Не торопимся с выводами
Несмотря на первое разочарование, давайте оговоримся.
Что по «Уильямсу»?
Напоследок немного о самой машине. Первое — учитывая, что в 2016 году команде не удалось добиться поставленных задач по развитию автомобиля (это привело к поражению от «Форс Индия»), болельщиков «Уильямса» может напрячь тот факт, что новинка подозрительно похожа на предшественницу. Есть ли у неё нужный потенциал для развития, обеспечит ли она необходимый рывок вперёд? Впрочем, подобная аналитика по фотографиям — дело гиблое. Прорывные обновления запросто могут быть аккуратно затёрты.
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