Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила

Готовясь к новому сезону Формулы-1 и к первым зимним тестам в Барселоне, стартующим 27 февраля, команды вольно или невольно затеяли игру «кто первым покажет новый автомобиль». Первую настоящую презентацию 21 февраля проведёт «Рено», на день раньше обещал представить изображение будущего автомобиля «Заубер», однако на практике первой ласточкой оказалась команда «Уильямс»: несколько рендеров и компьютерное видео с FW40 были опубликованы утром в пятницу. Так что уже 17 февраля мы смогли впервые увидеть, как изменённый технический регламент Формулы-1 повлияет на внешний вид машин.



Напомним, при очередном изменении правил ставились две основные задачи: во-первых, автомобили должны стать чуть ли не на пять секунд быстрее (за счёт увеличенных шин и послаблений по части аэродинамики), а во-вторых, внешний вид будущих болидов должен стать «крутым и агрессивным». На примере «Уильямса» можно попробовать понять, насколько выполнена вторая задача.

Революция отменяется?

Итак, какова первая мысль, когда мы смотрим на изображение FW40? У вашего автора это был вопрос: «А где изменения, где революция, где та крутость и агрессивность, о которой нам вещали во время презентации новых правил?»



Скажем честно: если кто-то не слишком внимательно следит за изменениями в Формуле-1 (например просто включает гонки по воскресеньям, но в остальное время игнорирует новостную повестку), то при взгляде на новый «Уильямс» может и не догадаться, что произошли изменения. Вероятно, обратит внимание на увеличившиеся шины. Возможно, заметит изменения заднего антикрыла, которое стало ниже и шире, но не более того.



Честно говоря, после «хайпа» со стороны создателей правил-2017 и изучения фантазийных рендеров ожидалось, что изменения будут более радикальными, но в случае с «Уильямсом» по сути мы увидели развитие идей прошлогодней машины (а точнее, всей плеяды болидов из Гроува начиная с очень успешного автомобиля 2014 года).



Вдобавок ко всему никуда не делся и некрасивый выступ на носу, вызывающий у многих некрасивые анатомические ассоциации. Жаль, что при разработке нового регламента эту проблему так и не устранили.

Не торопимся с выводами

Несмотря на первое разочарование, давайте оговоримся. Во-первых, это всего лишь компьютерные рендеры только одной команды (причём многие аэродинамические элементы становится видно, только если засветлить исходную картинку). Во-вторых, на обработанных фотографиях переднее и заднее антикрылья уже начинают выглядеть более эффектно, а по-настоящему мы сможем оценить их только на «живых» фотографиях с тестов.



В-третьих, не стоит забывать, что команды нередко скрывают наиболее интересные новинки с официальных фотографий, плюс нас ждёт серьёзная аэродинамическая гонка обновлений на протяжении всего сезона — очевидно, что по мере адаптации к новым правилам автомобили команд будут всё более ощетиниваться различными крылышками, а может, и какими-то более серьёзными новинками. И всё же вернёмся к тому, с чего начали: на фоне громких заявлений о «потрясающем» внешнем виде новых машин подтверждения мы не получили. По крайней мере пока.

Что по «Уильямсу»?

Напоследок немного о самой машине. Первое — учитывая, что в 2016 году команде не удалось добиться поставленных задач по развитию автомобиля (это привело к поражению от «Форс Индия»), болельщиков «Уильямса» может напрячь тот факт, что новинка подозрительно похожа на предшественницу. Есть ли у неё нужный потенциал для развития, обеспечит ли она необходимый рывок вперёд? Впрочем, подобная аналитика по фотографиям — дело гиблое. Прорывные обновления запросто могут быть аккуратно затёрты.



Из всё-таки заметных новинок — появление воздуховода S-duct на носу, обновлённая концепция верхнего воздухозаборника и компактные понтоны (впрочем, не забываем про увеличившуюся ширину машины). Пока так. В понедельник ждём фотографии «Заубера», во вторник — онлайн с первой полноценной презентации «Рено».

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