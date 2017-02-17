Британские художники пофантазировали на тему нового болида «Макларена»
Британские художники попытались угадать новый внешний вид болида «Макларена» MCL32.
Крис Блэнкли и Карлос Печино представили свой собственный проект нового автомобиля.
В британской команде успели опровергнуть это видео: «Извините, ребята, но это не наша машина».
Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017
— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида).
— 21 февраля: «Рено».
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе).
— 23 февраля: «Мерседес».
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».
— 25 февраля: «Уильямс»
— 26 февраля: «Хаас», «Торо Россо», «Ред Булл».
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