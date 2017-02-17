Булье: «Макларен» готов бороться за победы, «Хонда», возможно, нет

«Макларен» готов побеждать, но «Хонда», возможно, нет. Двигатели уже приближаются к завершению своей эволюции. И наступит момент, когда они не смогут использовать больше топлива, но «Хонде» ещё предстоит пройти большой путь.



Мы знаем, что найдём большую производительность, однако самый большой риск состоит в том, что мы не знаем, сможем ли реализовать этот потенциал в текущем году, — приводит слова Булье Marca.