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17 февраля 2017, 17:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Булье: «Макларен» готов бороться за победы, «Хонда», возможно, нет

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что британская команда готова бороться за победы уже в 2017 году, однако опасается, что мотор «Хонды» ещё не позволит этого.

«Макларен» готов побеждать, но «Хонда», возможно, нет. Двигатели уже приближаются к завершению своей эволюции. И наступит момент, когда они не смогут использовать больше топлива, но «Хонде» ещё предстоит пройти большой путь.

Мы знаем, что найдём большую производительность, однако самый большой риск состоит в том, что мы не знаем, сможем ли реализовать этот потенциал в текущем году, — приводит слова Булье Marca.
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