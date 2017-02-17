Маркьонне: После сезона-2016 чувствовал себя глупо
Президент «Феррари» Серджио Маркьонне признался, что выглядел глупо после того, как его команде не удалось одержать ни одной обеды в
Гран-при в 2016 году.
Перед началом сезона босс «Скудерии» выразил уверенность в том, что «Феррари» будет бороться за чемпионство с «Мерседесом».
«Если мой сотрудник (перед началом сезона) говорит мне, что наш болид на четыре секунды быстрее, чем самый последний, то у меня нет иного выбора, кроме как поверить ему. Интеллектуальная честность имеет важное значение. Но я должен признать, что выглядел глупо», — приводит слова Маркьонне финская газета Iltalehti.
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