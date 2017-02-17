Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28813624/
17 февраля 2017, 17:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Маркьонне: После сезона-2016 чувствовал себя глупо

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне признался, что выглядел глупо после того, как его команде не удалось одержать ни одной обеды в Гран-при в 2016 году.

Перед началом сезона босс «Скудерии» выразил уверенность в том, что «Феррари» будет бороться за чемпионство с «Мерседесом».

«Если мой сотрудник (перед началом сезона) говорит мне, что наш болид на четыре секунды быстрее, чем самый последний, то у меня нет иного выбора, кроме как поверить ему. Интеллектуальная честность имеет важное значение. Но я должен признать, что выглядел глупо», — приводит слова Маркьонне финская газета Iltalehti.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России