Большинство команд Ф-1 согласны на возвращение активной подвески

Предложение о возвращении активной подвески также утверждает, что она «приведёт Ф-1 в 21 век» в плане технологий.



Однако помимо разрешения активной подвески существует ещё три варианта решения проблемы. Первый — ужесточение регламента, чтобы полностью исключить возможность использования нынешних хитрых систем. Второй вариант — смягчить правила, что подразумевает гарантированное разрешение на использование систем, как у «Мерседеса». Последний вариант — оставить всё как есть с тем, чтобы ФИА продолжила изучать каждый конкретный случай.



Ранее «Феррари» обратилась к ФИА с вопросом о предзагруженной подвеске. Технический директор Ф-1 Чарли Уайтинг ответил, что она будет считаться нарушением правил, однако позднее между командами и федерацией разгорелась дискуссия касательно вариантов подвески.



Считается, что вопрос «Скудерии» относился не к разрабатываемой ей системе, а к спорным вариантам, которые готовят «Мерседес» и «Ред Булл». В ходе обсуждения назывались разные варианты, в частности отмена запрета активной подвески. Однако мнения сторон разделились, и компромисса достичь не удалось. Теперь ФИА нужно либо запретить систему, оставив командам время на переработку подвески, либо разрешить её.



Подвеска «Мерседеса» повторяет ранее запрещённую систему FRIC, однако не имеет связи между передними и задними колёсами, которая и стала причиной запрета.