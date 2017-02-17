Williams первой из команд Формулы-1 показала болид 2017 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда Формулы-1 Williams первой в новом сезоне показала болид образца 2017 года, сообщает Motorsport.

Болид команды FW40, названный в честь 40-й годовщины выступления команды в Формуле 1, представили первейшим среди всех участников чемпионата.

Первые намеки на то, как будут выглядеть болиды, были сделаны еще на прошлогодних тестах Pirelli, а команда Manor, которая не нашла нового владельца и ушла из Ф1, представила уменьшенную модель для работы в аэродинамической трубе. Однако, Williams первой представила полноценные фотографии новой машины.

Заднее антикрыло оказалось похожим на вариант Ferrari, который Скудерия использовала на тестах Pirelli.

Форма носа нового болида несколько похожа на вариант команды, который она использовала в 2015—2016 годах.

За команду будут выступать Фелипе Масса, который отказался от завершения карьеры после того, как Валттери Боттас пошел на свободное место в Mercedes, а также новичок Лэнс Стролл.