Хилл: Нужно несколько лет, чтобы понять Формулу 1
В январе Liberty Media завершила сделку по приобретению Формулы 1 и расставила своих людей на руководящие посты, отказавшись от услуг Берни Экклстоуна.
Многие сожалели, что в чемпионате не было переходного периода, когда новые владельцы работали бы вместе с Экклстоуном, и чемпион 1996 года Деймон Хилл считает, что Liberty Media предстоит многое узнать, прежде чем проводить
«Мне кажется, сейчас в Liberty Media происходит то же самое, что в администрации Дональда Трампа — они учатся. Любой желающий
Новые владельцы говорили об ограничении бюджетов. Но как они собираются это контролировать? Я сомневаюсь, что такое возможно. Вероятно, это жестокий мир, но таков наш спорт. Мы говорим не о социальных проблемах. Придя в такую сферу, как автоспорт, вы должны понимать его законы. А тут действует такое правило: не стоит ожидать особой помощи от кого бы то ни было.
Возникают вопросы по поводу несправедливого распределения доходов, по поводу
Судя по всему, сложилась ситуация, когда некоторые команды оказываются в привилегированном положении. Это касается в первую очередь Ferrari — эта команда, судя по всему, на особом положении", — признался в интервью Деймон Хилл.
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