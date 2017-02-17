Хилл: Нужно несколько лет, чтобы понять Формулу 1

Многие сожалели, что в чемпионате не было переходного периода, когда новые владельцы работали бы вместе с Экклстоуном, и чемпион 1996 года Деймон Хилл считает, что Liberty Media предстоит многое узнать, прежде чем проводить какие-либо реформы.

«Мне кажется, сейчас в Liberty Media происходит то же самое, что в администрации Дональда Трампа — они учатся. Любой желающий что-то изменить в Формуле 1 должен разобраться во всех её деталях, а чтобы понять образ мыслей участников чемпионата, потребуется несколько лет. Я уверен, что в Liberty Media нет наивных людей, но они впервые сталкиваются с таким проектом, как Формула 1. Не думаю, что кто-то из них чем-то подобным занимался раньше.

Новые владельцы говорили об ограничении бюджетов. Но как они собираются это контролировать? Я сомневаюсь, что такое возможно. Вероятно, это жестокий мир, но таков наш спорт. Мы говорим не о социальных проблемах. Придя в такую сферу, как автоспорт, вы должны понимать его законы. А тут действует такое правило: не стоит ожидать особой помощи от кого бы то ни было.

Возникают вопросы по поводу несправедливого распределения доходов, по поводу каких-то моментов, противоречащих принципам справедливой конкуренции. Я считаю, что мы должны задавать подобные вопросы. Такая проблема существовала всегда: почему некоторые команды получают более выгодные условия? Конечно, это неправильно.

Судя по всему, сложилась ситуация, когда некоторые команды оказываются в привилегированном положении. Это касается в первую очередь Ferrari — эта команда, судя по всему, на особом положении", — признался в интервью Деймон Хилл.