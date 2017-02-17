Официальная презентация нового болида «Уильямса» состоится 25 февраля

Автомобиль, который будет носить название FW40, представят 25 февраля. «Уильямс» стал последней из команд, определившихся с датой презентации.



17 февраля британская конюшня представила первое изображение своей новой машины.



Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017

— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида).

— 21 февраля: «Рено».

— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе).

— 23 февраля: «Мерседес».

— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».

— 26 февраля: «Уильямс»

— 26 февраля: «Хаас», «Торо Россо», «Ред Булл».