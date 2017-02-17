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17 февраля 2017, 11:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен впечатлён скоростью прохождения поворотов на симуляторе нового болида

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от работы с новым болидом команды на симуляторе в Милтон-Кейнс.

Голландец впечатлён скоростью прохождения поворотов.

«Я уже работал на симуляторе, скорость в поворотах весьма внушительна. Симулятор “Ред Булл” очень профессионален, единственное, чего ему не хватает, — перегрузок. Но их тяжело воссоздать на тренажёре. Всё остальное у симулятора есть, так что для нас это хороший тест», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды.
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