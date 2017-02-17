Ферстаппен впечатлён скоростью прохождения поворотов на симуляторе нового болида

Голландец впечатлён скоростью прохождения поворотов.



«Я уже работал на симуляторе, скорость в поворотах весьма внушительна. Симулятор “Ред Булл” очень профессионален, единственное, чего ему не хватает, — перегрузок. Но их тяжело воссоздать на тренажёре. Всё остальное у симулятора есть, так что для нас это хороший тест», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды.