Гран-при Австралии может переехать из Мельбурна в Сидней

«Я не удивлюсь такому развитию событий, ведь в нашем мире очень сильна конкуренция. Тем не менее нет никаких сомнений, что наш контракт, рассчитанный до 2023 года, будет реализован. Сейчас я ожидаю, что новые владельцы Ф-1 прибудут на Гран-при Австралии и посмотрят, как проходит один из лучших этапов Формулы», — цитирует Уэсткотта F1 Today.



Напомним, Гран-при Австралии с 1996 года проходит на трассе Мельбурна «Альберт-парк».