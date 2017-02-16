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16 февраля 2017, 22:04 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Гран-при Австралии может переехать из Мельбурна в Сидней

Австралийский этап Королевских гонок может сменить свою локацию и переехать в Сидней. Об этом заявил директор трассы в Мельбурне Эндрю Уэсткотт.

«Я не удивлюсь такому развитию событий, ведь в нашем мире очень сильна конкуренция. Тем не менее нет никаких сомнений, что наш контракт, рассчитанный до 2023 года, будет реализован. Сейчас я ожидаю, что новые владельцы Ф-1 прибудут на Гран-при Австралии и посмотрят, как проходит один из лучших этапов Формулы», — цитирует Уэсткотта F1 Today.

Напомним, Гран-при Австралии с 1996 года проходит на трассе Мельбурна «Альберт-парк».
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