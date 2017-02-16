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16 февраля 2017, 21:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: «Ред Булл» постарается устроить «Мерседесу» тяжёлые времена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о надеждах команды побороться с «Мерседесом» в 2017 году.

«Это будет отличный сезон. Уверен, что “Мерседес” и “Феррари” сильно его проведут, а мы постараемся побороться с ними. Надеюсь, будет весело. Сейчас в Формуле-1 захватывающие времена, и мы надеемся устроить хорошее шоу.

Мы постараемся устроить “Мерседесу” тяжёлые времена. Уверен, что “Феррари” тоже на это рассчитывает», — приводит слова Хорнера F1i.

В сезоне-2016 «Ред Булл» стал вторым в Кубке конструкторов.
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