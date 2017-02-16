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16 февраля 2017, 20:47 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Пилот «Заубера» Верляйн пропустит первые предсезонные тесты «Ф-1» из-за травмы

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Пилот команды «Формулы-1» «Заубер» Паскаль Верляйн пропустит первые предсезонные тесты в Барселоне из-за травмы, сообщает autosport.com.

Верляйн в январе получил травму спины во время аварии на Гонке чемпионов. Медицинские проверки показали, что немецкому гонщику лучше пропустить первую серию тестов. Предполагается, что немца заменит резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци.

Первая серия предсезонных тестов «Формулы-1» состоится 27 февраля — 2 марта, вторая — 7—10 марта.
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