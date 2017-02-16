Джовинацци ждёт приглашение от «Заубера» на предсезонные тесты
Итальянский пилот «Феррари» Антонио Джовинацци ждёт, что команда «Заубер» пригласит его выступить на предсезонных тестах в Барселоне вместо травмированного Паскаля Верляйна, сообщает Italia Racing. В команде пока не делали никаких заявлений на этот счёт.
На данный момент Джовинацци работает на симуляторе в Маранелло. Ранее сообщалось, что «Феррари» ведёт переговоры с «Заубером», по поводу участия Джовинацци в нескольких пятничных тренировках по ходу сезона.
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