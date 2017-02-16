Дирк де Бир будет отвечать в «Уильямсе» за аэродинамику

«Я очень рад, что стал членом “Уильямса”. У команды невероятное наследие в Формуле-1, и я горд стать её частью. С нетерпением жду начала работы с Дэйвом Уитером и командой аэродинамиков “Уильямса”, чтобы помочь продолжить развитие машины по ходу сезона и далее. Я бы хотел поблагодарить “Уильямс” за предоставление мне такой возможности», — приводит слова де Бира пресс-служба команды.