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16 февраля 2017, 18:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Дирк де Бир будет отвечать в «Уильямсе» за аэродинамику

Команда «Уильямс» объявила, что с 1 марта 2017 года новым главой отдела аэродинамики станет Дирк де Бир. Ранее в Формуле-1 южноафриканец работал в составе «Заубера», «Рено» («Лотуса») и «Феррари». Итальянскую команду он покинул по ходу сезона-2016.

«Я очень рад, что стал членом “Уильямса”. У команды невероятное наследие в Формуле-1, и я горд стать её частью. С нетерпением жду начала работы с Дэйвом Уитером и командой аэродинамиков “Уильямса”, чтобы помочь продолжить развитие машины по ходу сезона и далее. Я бы хотел поблагодарить “Уильямс” за предоставление мне такой возможности», — приводит слова де Бира пресс-служба команды.
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