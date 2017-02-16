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16 февраля 2017, 18:22 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Команда «Формулы-1» «Хаас» представит новый болид 26 февраля

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Хаас» представит свой болид на предстоящий сезон 26 февраля, сообщается на официальной странице американской «конюшни» в Twitter.

В январе было объявлено, что новый болид прошел обязательную процедуру краш-тестов Международной автомобильной федерации (FIA). В новом сезоне за «Хаас» будут выступать француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен. Болид «Хааса» на сезон-2017 получил индекс VF17.

Ранее даты презентации своих новых болидов назвали «Рено» (21 февраля), «Форс Индия», «Заубер» (обе — 22 февраля), «Мерседес» (23 февраля), «Феррари», «Макларен» (обе — 24 февраля), «Торо Россо» и «Ред Булл» (обе — 26 февраля).

Первый этап чемпионата «Формулы-1» 2017 года — Гран-при Австралии — пройдет 24—26 марта. Перед началом сезона команды проведут две серии тестов в Барселоне: 27 февраля-2 марта и 7—10 марта.
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