Команда «Формулы-1» «Хаас» представит новый болид 26 февраля
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Хаас» представит свой болид на предстоящий сезон 26 февраля, сообщается на официальной странице американской «конюшни» в Twitter.
В январе было объявлено, что новый болид прошел обязательную процедуру
Ранее даты презентации своих новых болидов назвали «Рено» (21 февраля), «Форс Индия», «Заубер» (обе — 22 февраля), «Мерседес» (23 февраля), «Феррари», «Макларен» (обе — 24 февраля), «Торо Россо» и «Ред Булл» (обе — 26 февраля).
Первый этап чемпионата «Формулы-1» 2017 года —
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