Marca: Слухи о плохой форме «Феррари» преувеличены

Итальянские инсайдеры считают, что слухи преувеличены, а о форме команды говорить ещё рано.



«Я не думаю, что дела у “Феррари” настолько плохи, как об этом пишут. Команда не работает над вторым шасси, скорее они развивают изначальный вариант в плане аэродинамики», — приводит слова итальянского инсайдера Marca.



Также ситуацию прокомментировал представитель «Феррари» Альберто Антонини: «Сейчас неуместно говорить об ожиданиях. Правила изменились, мы строим новый автомобиль. Мы знаем возможности нашего болида, которые соответствуют нашим ожиданиям. Нужно дождаться тестов в Барселоне, чтобы сравнить нас с другими командами».