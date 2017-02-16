Marca: Слухи о плохой форме «Феррари» преувеличены
Накануне появилась информация, согласно которой в «Феррари» недовольны болидом 2017 года, который уже на данном этапе уступает конкурентам в аэродинамических показателях.
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Итальянские инсайдеры считают, что слухи преувеличены, а о форме команды говорить ещё рано.
«Я не думаю, что дела у “Феррари” настолько плохи, как об этом пишут. Команда не работает над вторым шасси, скорее они развивают изначальный вариант в плане аэродинамики», — приводит слова итальянского инсайдера Marca.
Также ситуацию прокомментировал представитель «Феррари» Альберто Антонини: «Сейчас неуместно говорить об ожиданиях. Правила изменились, мы строим новый автомобиль. Мы знаем возможности нашего болида, которые соответствуют нашим ожиданиям. Нужно дождаться тестов в Барселоне, чтобы сравнить нас с другими командами».
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