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16 февраля 2017, 18:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Marca: Слухи о плохой форме «Феррари» преувеличены

Накануне появилась информация, согласно которой в «Феррари» недовольны болидом 2017 года, который уже на данном этапе уступает конкурентам в аэродинамических показателях.

Накануне появилась информация согласно которой в <span class=error>Феррари</span> недовольны болидом 2017 года который уже на данном этапе уступает конкурентам в аэродинамических показателях. Увеличить
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Итальянские инсайдеры считают, что слухи преувеличены, а о форме команды говорить ещё рано.

«Я не думаю, что дела у “Феррари” настолько плохи, как об этом пишут. Команда не работает над вторым шасси, скорее они развивают изначальный вариант в плане аэродинамики», — приводит слова итальянского инсайдера Marca.

Также ситуацию прокомментировал представитель «Феррари» Альберто Антонини: «Сейчас неуместно говорить об ожиданиях. Правила изменились, мы строим новый автомобиль. Мы знаем возможности нашего болида, которые соответствуют нашим ожиданиям. Нужно дождаться тестов в Барселоне, чтобы сравнить нас с другими командами».
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