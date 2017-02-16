«Макларен» опроверг утечку фотографий нового болида

«Мы видели ложные изображения MCL32, и нет, это не наша машина. Вам придётся подождать до следующей недели, чтобы увидеть настоящий болид», — ответили в официальном «твиттере» «Макларена» на пост с фото.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Is this the 2017 <a href="https://twitter.com/McLarenF1">@McLarenF1</a> car potentially? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> (Via <a href="https://twitter.com/SoyMotor">@SoyMotor</a>) <a href="https://twitter.com/hashtag/FA14MM93?src=hash">#FA14MM93</a> <a href="https://t.co/c4paKFZkka">pic.twitter.com/c4paKFZkka</a></p>— FA14&MM93 (@FA14_MM93) <a href="https://twitter.com/FA14_MM93/status/831955239074988037">15 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Макларен» проведёт презентацию новой машины 24 февраля.