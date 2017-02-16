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16 февраля 2017, 0:19 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» опроверг утечку фотографий нового болида

В «Макларене» опровергли утечку в Интернет фотографий нового болида MCL32. Появившиеся в Сети изображения чёрно-оранжевой ливреи в команде назвали не соответствующими действительности.

«Мы видели ложные изображения MCL32, и нет, это не наша машина. Вам придётся подождать до следующей недели, чтобы увидеть настоящий болид», — ответили в официальном «твиттере» «Макларена» на пост с фото.

«Макларен» проведёт презентацию новой машины 24 февраля.
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