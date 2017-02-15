«Когда команда покидает Ф-1 — это провал всей системы. Наше руководство пошло по пути технологии. В новом сезоне болиды станут на 4−5 секунд быстрее, но какой от этого толк? Это никак не повысит интереса к гонкам тех, кто следит за ней с трибун или у экранов телевизора.



Командам нужно больше тестовых дней и меньше работы на симуляторах. Болиды должны вернуться на трассы. Нам нужно снять ограничения на совершенствование двигателя. Количество механиков во время пит-стопа также должно быть сокращено. Всё это придаст зрелищности гонкам и вернёт интерес зрителя», — сказал Минарди.