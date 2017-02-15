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15 февраля 2017, 21:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Минарди: Смерть «Манора» — провал всей системы Формулы-1

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди назвал исчезновение «Манора» провалом «Королевских гонок» в целом.

Бывший владелец команды Формулы-1 <span class=error>Джанкарло</span> <span class=error>Минарди</span> назвал исчезновение <span class=error>Манора</span> провалом Королевских гонок в целом. Увеличить
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«Когда команда покидает Ф-1 — это провал всей системы. Наше руководство пошло по пути технологии. В новом сезоне болиды станут на 4−5 секунд быстрее, но какой от этого толк? Это никак не повысит интереса к гонкам тех, кто следит за ней с трибун или у экранов телевизора.

Командам нужно больше тестовых дней и меньше работы на симуляторах. Болиды должны вернуться на трассы. Нам нужно снять ограничения на совершенствование двигателя. Количество механиков во время пит-стопа также должно быть сокращено. Всё это придаст зрелищности гонкам и вернёт интерес зрителя», — сказал Минарди.
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