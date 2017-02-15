Минарди: Смерть «Манора» — провал всей системы Формулы-1
Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди назвал исчезновение «Манора» провалом «Королевских гонок» в целом.
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Видимо, что-то случилось...
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«Когда команда покидает Ф-1 — это провал всей системы. Наше руководство пошло по пути технологии. В новом сезоне болиды станут на 4−5 секунд быстрее, но какой от этого толк? Это никак не повысит интереса к гонкам тех, кто следит за ней с трибун или у экранов телевизора.
Командам нужно больше тестовых дней и меньше работы на симуляторах. Болиды должны вернуться на трассы. Нам нужно снять ограничения на совершенствование двигателя. Количество механиков во время
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