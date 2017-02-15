Источник: «Торо Россо» полностью изменит ливрею в 2017 году
Команда Формулы-1 «Торо Россо» полностью изменит свою ливрею в сезоне-2017, сообщает корреспондент Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.
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Видимо, что-то случилось...
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Он предположил, что она может быть оранжевой, но не выразил уверенности в этом.
«Торо Россо» проведёт презентацию своего болида 26 февраля — за день до старта первых предсезонных тестов «Королевских гонок». На трассе машину первым опробует Карлос
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