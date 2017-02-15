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15 февраля 2017, 20:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: «Торо Россо» полностью изменит ливрею в 2017 году

Команда Формулы-1 «Торо Россо» полностью изменит свою ливрею в сезоне-2017, сообщает корреспондент Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.

Команда Формулы-1 <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> полностью изменит свою ливрею в сезоне-2017 сообщает корреспондент <span class=error>Auto</span> Motor und Sport <span class=error>Тобиас</span> <span class=error>Грюнер</span>. Увеличить
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Он предположил, что она может быть оранжевой, но не выразил уверенности в этом.

«Торо Россо» проведёт презентацию своего болида 26 февраля — за день до старта первых предсезонных тестов «Королевских гонок». На трассе машину первым опробует Карлос Сайнс-младший, а затем за руль сядет Даниил Квят.
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