В «Макларене» изменят раскраску болида

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«Вы увидите изменения в раскраске, подождите всего несколько дней», — приводит слова Булье Sky Sports.



Отметим, что в оформлении официального сайта «Макларена» активнее начал использоваться оранжевый цвет. Некоторые СМИ считают, что команда вернётся к фирменному цвету команды Брюса Макларена — оранжевому.



Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:

— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида)

— 21 февраля: «Рено»

— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)

— 23 февраля: «Мерседес»

— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».

— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)

— 26 февраля: «Хаас» (показ фотографий болида), «Торо Россо», «Ред Булл».