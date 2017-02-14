В «Макларене» изменят раскраску болида
Руководитель команды «Макларен» Эрик Булье подтвердил, что в команде намерены сменить раскраску болида MCL32.
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«Вы увидите изменения в раскраске, подождите всего несколько дней», — приводит слова Булье Sky Sports.
Отметим, что в оформлении официального сайта «Макларена» активнее начал использоваться оранжевый цвет. Некоторые СМИ считают, что команда вернётся к фирменному цвету команды Брюса Макларена — оранжевому.
Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:
— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида)
— 21 февраля: «Рено»
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)
— 23 февраля: «Мерседес»
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».
— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)
— 26 февраля: «Хаас» (показ фотографий болида), «Торо Россо», «Ред Булл».
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