Итальянские СМИ опубликовали первые изображения нового болида «Феррари»
Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало первые изображения нового болида «Феррари» под измененный регламент 2017 года.
Во внешнем облике бросается в глаза «акулий плавник», который появился среди элементов аэродинамики. Также «Феррари» взяла конфигурацию переднего обтекателя, который похож на используемый «Мерседесом».
Отметим, что официальная презентация нового болида «Феррари» состоится 24 февраля, а первым новую машину под измененный регламент покажет «Заубер». Это будет 20 февраля.
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