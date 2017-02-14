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14 февраля 2017, 21:00 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Итальянские СМИ опубликовали первые изображения нового болида «Феррари»

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало первые изображения нового болида «Феррари» под измененный регламент 2017 года.

Во внешнем облике бросается в глаза «акулий плавник», который появился среди элементов аэродинамики. Также «Феррари» взяла конфигурацию переднего обтекателя, который похож на используемый «Мерседесом».

Отметим, что официальная презентация нового болида «Феррари» состоится 24 февраля, а первым новую машину под измененный регламент покажет «Заубер». Это будет 20 февраля.
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