Итальянские СМИ опубликовали первые изображения нового болида «Феррари»

Во внешнем облике бросается в глаза «акулий плавник», который появился среди элементов аэродинамики. Также «Феррари» взяла конфигурацию переднего обтекателя, который похож на используемый «Мерседесом».

Отметим, что официальная презентация нового болида «Феррари» состоится 24 февраля, а первым новую машину под измененный регламент покажет «Заубер». Это будет 20 февраля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">? Ferrari 668 according to "La Gazzetta dello Sport" <br><br>* Livery based on the SF16-H <a href="https://t.co/xovUzSwvXP">pic.twitter.com/xovUzSwvXP</a></p>— Gianlu D'Alessandro (@Gianludale27) <a href="https://twitter.com/Gianludale27/status/831468298575474688">14 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>