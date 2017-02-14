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14 февраля 2017, 18:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Макларене» впервые завели новый мотор «Хонда»

14 февраля на базе «Макларена» в Уокинге был впервые заведён новый мотор «Хонда», который будет использоваться на болидах MCL32, сообщает F1 Talks.

Ранее первый запуск мотора произвели в «Феррари», «Мерседесе» и «Торо Россо». Запуск двигателя является своеобразным обрядом, который происходит в присутствии всех сотрудников.

Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:
— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида)
— 21 февраля: «Рено»
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)
— 23 февраля: «Мерседес»
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».
— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)
— 26 февраля: «Хаас» (показ фотографий болида), «Торо Россо», «Ред Булл».
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