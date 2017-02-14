В «Макларене» впервые завели новый мотор «Хонда»

Ранее первый запуск мотора произвели в «Феррари», «Мерседесе» и «Торо Россо». Запуск двигателя является своеобразным обрядом, который происходит в присутствии всех сотрудников.



Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:

— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида)

— 21 февраля: «Рено»

— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)

— 23 февраля: «Мерседес»

— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».

— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)

— 26 февраля: «Хаас» (показ фотографий болида), «Торо Россо», «Ред Булл».