Японский производитель является официальным поставщиком моторов и партнёром «Макларена».

«Концепция мотора совершенно другая. Это очень высокий риск, и мы не так много знаем об этой концепции. Мы знаем, что она даст нам преимущество в мощности, но самым большим риском является то, удастся ли это преимущество реализовать в текущем году.



В этом году нам нужно сосредоточиться на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Если мы улучшим сам двигатель, что подразумевает увеличение энергии от сгорания, то мы должны улучшить и работу турбины. Нам ещё предстоит провести некоторые тесты, и что-то будет делаться методом проб и ошибок. Я надеюсь, что мы поняли, в каком направлении двигаться и над какими элементами нам нужно сосредоточиться», — приводит слова Хасегавы Autosport.