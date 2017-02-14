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14 февраля 2017, 14:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хонда»: Переход на новую концепцию двигателя в 2017 году — это большой риск

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава признаёт, что переход на совершенно новую концепцию двигателя несёт в себе некоторые риски.

Японский производитель является официальным поставщиком моторов и партнёром «Макларена».
«Концепция мотора совершенно другая. Это очень высокий риск, и мы не так много знаем об этой концепции. Мы знаем, что она даст нам преимущество в мощности, но самым большим риском является то, удастся ли это преимущество реализовать в текущем году.

В этом году нам нужно сосредоточиться на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Если мы улучшим сам двигатель, что подразумевает увеличение энергии от сгорания, то мы должны улучшить и работу турбины. Нам ещё предстоит провести некоторые тесты, и что-то будет делаться методом проб и ошибок. Я надеюсь, что мы поняли, в каком направлении двигаться и над какими элементами нам нужно сосредоточиться», — приводит слова Хасегавы Autosport.
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