F1news: Еврокомиссия может оштрафовать «Формулу-1» на $168 млн

По информации издания, сомнения вызывают действия Международной автомобильной федерации (FIA), которая, являясь акционером «Формулы-1», дала разрешение на продажу акций чемпионата Liberty Media и получила прибыль от сделки в размере $80 млн.

Еврокомиссия вынесла на голосование вопрос о проведении расследования по данному факту.

24 января американская корпорация Liberty Media официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным промоутером «королевских гонок» вместо Берни Экклстоуна был назначен Чейз Кэри.