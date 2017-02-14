F1news: Еврокомиссия может оштрафовать «Формулу-1» на $168 млн
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия может оштрафовать чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» на $168 млн в связи с возможным нарушением закона при покупке прав на «Формулу-1» американской корпорацией Liberty Media. Об этом сообщает портал F1news со ссылкой на Times.
По информации издания, сомнения вызывают действия Международной автомобильной федерации (FIA), которая, являясь акционером «Формулы-1», дала разрешение на продажу акций чемпионата Liberty Media и получила прибыль от сделки в размере $80 млн.
Еврокомиссия вынесла на голосование вопрос о проведении расследования по данному факту.
24 января американская корпорация Liberty Media официально объявила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1». Новым генеральным промоутером «королевских гонок» вместо Берни Экклстоуна был назначен Чейз Кэри.
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