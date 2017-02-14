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14 февраля 2017, 14:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Пирелли» довольна финансовыми результатами от сотрудничества с Ф-1

Президент «Пирелли» Марко Тронкетти Провера очень доволен результатами сотрудничества компании с Формулой-1.

«Формула-1 дала “Пирелли” шанс показать, на что мы способны и что мы являемся компанией с будущим. Мы оцениваем финансовые показатели нашего сотрудничества с чемпионатом мира очень положительно. Нам пришлось преодолевать всевозможные трудности, но “Пирелли” приложила руку к успеху Формулы-1, в то же время продемонстрировав свои возможности», — рассказал Провера в интервью радио Rai GR Parlamento.
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