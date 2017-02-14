«Пирелли» довольна финансовыми результатами от сотрудничества с Ф-1

«Формула-1 дала “Пирелли” шанс показать, на что мы способны и что мы являемся компанией с будущим. Мы оцениваем финансовые показатели нашего сотрудничества с чемпионатом мира очень положительно. Нам пришлось преодолевать всевозможные трудности, но “Пирелли” приложила руку к успеху Формулы-1, в то же время продемонстрировав свои возможности», — рассказал Провера в интервью радио Rai GR Parlamento.