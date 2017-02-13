Култхард: «Кьялами» готова для возвращения в календарь Ф-1

В сентябре прошлого года этот трек получил аккредитацию второй степени ФИА, которая позволяет проводить все крупные гонки, кроме Ф-1. Однако шотландец твёрдо убеждён, что у этой трассы есть такие возможности.



«Этот трек готов к использованию. Инвестиции в трассу были сделаны. И пилотам понравилось бы это, потому что эта трасса сохранила много от треков старой школы.



Для того чтобы иметь истинные чемпионаты мира, вам необходимо путешествовать по континентам. Если взглянуть на историю, то во времена проведения Гран-при ЮАР там было много отличных гонок.

Новые владельцы Ф-1 из Liberty Media встречаются со всеми, чтобы понять, каковы на самом деле возможности.



Давайте подождём и посмотрим, какими будут новые контракты. Увидим, есть ли на самом деле интерес к гонке в ЮАР. На мой взгляд, почему бы и нет? Там есть фанбаза, гоночные машины там приветствуются", — приводит слова Култхарда южноафриканское интернет-издание Sport24.



Последняя гонка Ф-1 на «Кьялами» состоялась в 1993 году.