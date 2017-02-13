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13 февраля 2017, 18:47 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг: Поговорю с Боттасом, но не выдам секретов Хэмилтона

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг пообещал подготовить новичка команды Валттери Боттаса к сезону-2017.

Бывший пилот Мерседеса <span class=error>Нико</span> <span class=error>Росберг</span> пообещал подготовить новичка команды <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттаса</span> к сезону-2017. Увеличить
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«Он попросил меня о беседе в ближайшее время, и я с радостью согласился. Но я останусь предельно нейтрален в советах и не стану выдавать секретов Льюиса. Я только помогу ему с интеграцией в команду.

Я точно скажу ему, что лёгкой прогулки ждать не стоит. Ему будет трудно, он новичок в команде, а Льюис здесь много лет, к тому же сменятся правила… Льюис — один из лучших пилотов, и уровень невероятно высок.

В то же время Валттери очень талантлив, так что он может многого достичь с “Мерседесом”, если команда даст ему хорошую машину», — цитирует Росберга GP Update.
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