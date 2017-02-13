Росберг: Поговорю с Боттасом, но не выдам секретов Хэмилтона

«Он попросил меня о беседе в ближайшее время, и я с радостью согласился. Но я останусь предельно нейтрален в советах и не стану выдавать секретов Льюиса. Я только помогу ему с интеграцией в команду.



Я точно скажу ему, что лёгкой прогулки ждать не стоит. Ему будет трудно, он новичок в команде, а Льюис здесь много лет, к тому же сменятся правила… Льюис — один из лучших пилотов, и уровень невероятно высок.



В то же время Валттери очень талантлив, так что он может многого достичь с “Мерседесом”, если команда даст ему хорошую машину», — цитирует Росберга GP Update.