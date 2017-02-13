Liberty возьмёт более $ 3 млрд под залог материнской компании Формулы-1

Компания намерена привлечь $ 3,145 млрд под залог материнской компании «Королевских гонок» Delta Topco, сообщает Reuters. В то же время компания вернёт ранее занятые $ 300 млн из денег, имеющихся в Delta Topco.



Liberty принадлежат 100% акций Формулы-1. Серия была выкуплена инвесторами в конце января текущего года. Сумма сделки была оценена в $ 8 млрд. Приобретение прошло двумя частями — в сентябре 2016 года компания выкупила 17,8% акций, а затем и все остальные.