Liberty возьмёт более $ 3 млрд под залог материнской компании Формулы-1
Владельцы Формулы-1 из Liberty Media начали процесс рефинансирования долгов Ф-1.
Компания намерена привлечь $ 3,145 млрд под залог материнской компании «Королевских гонок» Delta Topco, сообщает Reuters. В то же время компания вернёт ранее занятые $ 300 млн из денег, имеющихся в Delta Topco.
Liberty принадлежат 100% акций Формулы-1. Серия была выкуплена инвесторами в конце января текущего года. Сумма сделки была оценена в $ 8 млрд. Приобретение прошло двумя частями — в сентябре 2016 года компания выкупила 17,8% акций, а затем и все остальные.
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