К. Уильямс: Более справедливое распределение доходов будет выгодно «Уильямсу»

Отметим, что среди прочего в Liberty готовы отказаться от бонусных выплат командам за исторический статус, которые «Уильямс» также получает.



«Liberty говорят о попытках сделать распределение доходов более справедливым, чтобы наш спорт процветал и был более устойчивым в будущем. “Уильямс” независимая команда, и наш бюджет примерно равен среднему в нашем спорте. Для нас уравнивание открыло бы захватывающее будущее, потому что если доход будут делить более справедливо, мы получим от этого выгоду», — цитирует Уильямс Motorsport.