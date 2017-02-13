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13 февраля 2017, 15:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

К. Уильямс: Более справедливое распределение доходов будет выгодно «Уильямсу»

Руководитель команды «Уильямс» Клэр Уильямс выступила в поддержку идеи Liberty о равном распределении доходов в Формуле-1.

Отметим, что среди прочего в Liberty готовы отказаться от бонусных выплат командам за исторический статус, которые «Уильямс» также получает.

«Liberty говорят о попытках сделать распределение доходов более справедливым, чтобы наш спорт процветал и был более устойчивым в будущем. “Уильямс” независимая команда, и наш бюджет примерно равен среднему в нашем спорте. Для нас уравнивание открыло бы захватывающее будущее, потому что если доход будут делить более справедливо, мы получим от этого выгоду», — цитирует Уильямс Motorsport.
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