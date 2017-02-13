ФИА определится с законностью подвески «Мерседеса» и «Ред Булл» до тестов

Ранее «Феррари» обратилась к ФИА с вопросом о предзагруженной подвеске. Технический директор Ф-1 Чарли Уайтинг ответил, что она будет считаться нарушением правил, однако позднее между командами и федерацией разгорелась дискуссия касательно вариантов подвески.



Считается, что вопрос «Скудерии» относился не к разрабатываемой ей системе, а к спорным вариантам, которые готовят «Мерседес» и «Ред Булл». В ходе обсуждения назывались разные варианты, в частности отмена запрета активной подвески. Однако мнения сторон разделились, и компромисса достичь не удалось. Теперь ФИА нужно либо запретить систему, оставив командам время на переработку подвески, либо разрешить её.



Подвеска «Мерседеса» повторяет ранее запрещённую систему FRIC, однако не имеет связи между передними и задними колёсами, которая и стала причиной запрета.