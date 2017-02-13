Источник: В «Феррари» недовольны аэродинамикой своего нового болида

«В последние два месяца проходит работа с автомобилями на симуляторах и накапливаются данные. Хотя эти данные являются совершенно секретными, личные контакты позволяют некоторым командам взглянуть на данные других команд.



Ходят слухи, что команда из Маранелло не очень счастлива после сравнения своих данных с данными других команд. Показатели в аэродинамической трубе были не так хороши, как следовало ожидать, при сравнении с конкурентами.

Быть может, уход Джеймса Эллисона застал Маурицио Арривабене врасплох?.. Работа над автомобилем 2017 года SF17-JB (возможно, названного в честь Жюля Бьянки) заставила «Феррари» ещё раз обратиться за помощью к 72-летнему Рори Бирну.



Тем не менее, как уже было сказано, аэродинамика болида работает не так, как хотелось бы «Феррари». По информации, поступающей из «Феррари», можно сделать вывод, что в последние недели они поняли, что разработанный ими болид не может сравниться по конкурентоспособности с новым «Мерседесом» W08. Это даже не из-за какой-то одной конкретной проблемы, поскольку мы слышим о проблемах машины с лобовым сопротивлением, а также с её способностью генерировать прижимную силу. Связано ли это с тем, что машина осталась без своего первоначального конструктора, или с агрессивностью решения Бирна?" — отмечается в публикации.