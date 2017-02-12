Хэмилтон и Алонсо возглавили список самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1

Лидерами рейтинга стали гонщики Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Макларен»).



Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделил в рейтинге 16−18-е места с Маркусом Эрикссоном и Джолионом Палмером.



Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2016-м:

1−2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») € 18,7 млн

1−2. Фернандо Алонсо («Макларен») € 18,7 млн

3. Себастьян Феттель («Феррари») € 14,1 млн

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») € 11,3 млн

5. Нико Хюлькенберг («Рено») € 9,4 млн

6−7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») € 6,6 млн

6−7. Ромен Грожан («Хаас») € 6,6 млн

8−9. Кими Райкконен («Феррари») € 5,6 млн

8−9. Валттери Боттас («Мерседес») € 5,6 млн

10−11. Серхио Перес («Форс Индия») € 4,7 млн

10−11. Фелипе Масса («Уильямс») € 4,7 млн

12. Стоффель Вандорн («Макларен») € 2,8 млн

13. Эстебан Окон («Форс Индия») € 1,9 млн

14−15. Кевин Магнуссен («Хаас») € 1,4 млн

14−15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») € 1,4 млн

16−18. Даниил Квят («Торо Россо») € 940 тыс.

16−18. Маркус Эрикссон («Заубер») € 940 тыс.

16−18. Джолион Палмер («Рено») € 940 тыс.

19. Паскаль Верляйн («Заубер») € 470 тыс.

20. Лэнс Стролл («Уильямс») € 350 тыс.



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