Хэмилтон и Алонсо возглавили список самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1
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Motorsport-Total провело исследование, согласно которому составило рейтинг пилотов Формулы-1 по доходам от контрактов с командами.
Лидерами рейтинга стали гонщики Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Макларен»).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделил в рейтинге 16−18-е места с Маркусом Эрикссоном и Джолионом Палмером.
Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2016-м:
1−2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») € 18,7 млн
1−2. Фернандо Алонсо («Макларен») € 18,7 млн
3. Себастьян Феттель («Феррари») € 14,1 млн
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») € 11,3 млн
5. Нико Хюлькенберг («Рено») € 9,4 млн
6−7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») € 6,6 млн
6−7. Ромен Грожан («Хаас») € 6,6 млн
8−9. Кими Райкконен («Феррари») € 5,6 млн
8−9. Валттери Боттас («Мерседес») € 5,6 млн
10−11. Серхио Перес («Форс Индия») € 4,7 млн
10−11. Фелипе Масса («Уильямс») € 4,7 млн
12. Стоффель Вандорн («Макларен») € 2,8 млн
13. Эстебан Окон («Форс Индия») € 1,9 млн
14−15. Кевин Магнуссен («Хаас») € 1,4 млн
14−15. Карлос
16−18. Даниил Квят («Торо Россо») € 940 тыс.
16−18. Маркус Эрикссон («Заубер») € 940 тыс.
16−18. Джолион Палмер («Рено») € 940 тыс.
19. Паскаль Верляйн («Заубер») € 470 тыс.
20. Лэнс Стролл («Уильямс») € 350 тыс.
Стоит отметить, что информация носит оценочный характер, поскольку содержание контрактов строго конфиденциально.
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