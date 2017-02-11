Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28743068/
11 февраля 2017, 23:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Брюс Макларен может быть включён в Зал славы автоспорта

Легендарный новозеландский гонщик и основатель команды «Макларен» Брюс Макларен номинирован на включение в символический Зал славы автоспорта, который учреждён музеем автодрома в Индианаполисе, сообщает Pitpass.

Макларен выступал в разных гоночных чемпионатах и сериях — в Формуле-1, IndyCar, Can-AM, Ф5000, GT. В 1970 году гонщик погиб во время тестов в Гудвуде.

Помимо Макларена на включение в Зал славы претендуют выступавший в Формуле-1 с 1978-го по 1982 гг. Эдди Чивер и четырёхкратный чемпион IndyCar Дарио Франкитти. 20 марта жюри выберет тех, кто будет введён в Зал славы в Индианаполисе в 2017 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России