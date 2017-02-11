Брюс Макларен может быть включён в Зал славы автоспорта

Макларен выступал в разных гоночных чемпионатах и сериях — в Формуле-1, IndyCar, Can-AM, Ф5000, GT. В 1970 году гонщик погиб во время тестов в Гудвуде.



Помимо Макларена на включение в Зал славы претендуют выступавший в Формуле-1 с 1978-го по 1982 гг. Эдди Чивер и четырёхкратный чемпион IndyCar Дарио Франкитти. 20 марта жюри выберет тех, кто будет введён в Зал славы в Индианаполисе в 2017 году.