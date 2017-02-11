Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28742811/
11 февраля 2017, 22:22 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Патрик Хэд: Только сумасшедшие думают, что новые правила сократят разрывы между командами

Бывший технический директор и соучредитель «Уильямса» Патрик Хэд уверен, что кардинальная смена регламента в «Формуле-1» не улучшит позиции небольших команд.

По его словам, эта идея поможет только лидерам.

— Только сумасшедшие считают, что нововведения ставят цель сократить разрывы между командами, — цитирует F1i Хэда. — Каждое новшество в «Формуле-1» идет на пользу большим командам. У них больше ресурсов, чтобы вести работу над следующим сезоном и текущим. Скорее, реальная цель — возродить интерес к «Формуле-1». Нужно бы для этого уменьшить прижимную силу и облегчить обгоны без всяких трюков наподобие DRS. Но когда у вас 750 сотрудников решают задачу, а у какой-нибудь «Форс Индии» их всего 300, вы оказываетесь в выигрышном положении автоматически.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Что Фуркад себе позволяет. Первый скандал чемпионата мира

Трагедия в Испании

Слуцкого уже ждут в Англии