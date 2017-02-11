Патрик Хэд: Только сумасшедшие думают, что новые правила сократят разрывы между командами

По его словам, эта идея поможет только лидерам.

— Только сумасшедшие считают, что нововведения ставят цель сократить разрывы между командами, — цитирует F1i Хэда. — Каждое новшество в «Формуле-1» идет на пользу большим командам. У них больше ресурсов, чтобы вести работу над следующим сезоном и текущим. Скорее, реальная цель — возродить интерес к «Формуле-1». Нужно бы для этого уменьшить прижимную силу и облегчить обгоны без всяких трюков наподобие DRS. Но когда у вас 750 сотрудников решают задачу, а у какой-нибудь «Форс Индии» их всего 300, вы оказываетесь в выигрышном положении автоматически.