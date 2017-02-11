Феттель получил ушибы в аварии на тестах шин «Пирелли»

Изначально сообщалось, что пилот избежал каких-либо повреждений.



Феттель попал в аварию в самом начале первого дня тестов и не смог вернуться на трассу. Эта авария сорвала и второй день тестов, так как у команды не оказалось деталей, чтобы починить специально подготовленную машину.