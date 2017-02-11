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11 февраля 2017, 10:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель получил ушибы в аварии на тестах шин «Пирелли»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель получил незначительные ушибы в аварии на тестах дождевых шин «Пирелли», сообщает Auto Motor und Sport.

Изначально сообщалось, что пилот избежал каких-либо повреждений.

Феттель попал в аварию в самом начале первого дня тестов и не смог вернуться на трассу. Эта авария сорвала и второй день тестов, так как у команды не оказалось деталей, чтобы починить специально подготовленную машину.
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