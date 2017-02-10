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10 февраля 2017, 21:49 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер» может перейти на моторы «Мерседес» с 2018 года

Команда «Заубер» в ближайшее время может сменить поставщика моторов, сообщает Blick. Швейцарский коллектив уже восемь лет использует моторы «Феррари», однако с 2018 года ситуация может измениться.

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На контракт с «Заубером» претендуют «Хонда» и «Мерседес». Японцы хотят получить второго клиента по моторам в Формуле-1, а немцы постараются с помощью контракта с «Заубером» возместить потерю «Манора».

Кто станет новым мотористом «Заубера», станет известно на следующий день после Гран-при Испании. В этот момент команды должны сообщить ФИА свои планы на 2018 год.
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