«Заубер» может перейти на моторы «Мерседес» с 2018 года

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На контракт с «Заубером» претендуют «Хонда» и «Мерседес». Японцы хотят получить второго клиента по моторам в Формуле-1, а немцы постараются с помощью контракта с «Заубером» возместить потерю «Манора».



Кто станет новым мотористом «Заубера», станет известно на следующий день после Гран-при Испании. В этот момент команды должны сообщить ФИА свои планы на 2018 год.