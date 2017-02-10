«Заубер» может перейти на моторы «Мерседес» с 2018 года
Команда «Заубер» в ближайшее время может сменить поставщика моторов, сообщает Blick. Швейцарский коллектив уже восемь лет использует моторы «Феррари», однако с 2018 года ситуация может измениться.
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На контракт с «Заубером» претендуют «Хонда» и «Мерседес». Японцы хотят получить второго клиента по моторам в Формуле-1, а немцы постараются с помощью контракта с «Заубером» возместить потерю «Манора».
Кто станет новым мотористом «Заубера», станет известно на следующий день после
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